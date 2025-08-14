Українські війська уразили Волгоградський НПЗ – Генштаб

У ніч на 14 серпня українські військові завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка), що забезпечує російську армію нафтопродуктами.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі. Детальні наслідки вогневого ураження уточнюються", – йдеться в повідомленні.

Як зазначає Генштаб, Волгоградський НПЗ – найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі рф. Тут щорічно переробляють більше 15 млн тонн нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки. НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики збройних сил росії.

Нагадаємо:

В ніч на 10 серпня у російському місті Саратов Саратовської області Росії безпілотники атакували нафтопереробний завод, після чого на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Також повідомляється про роботу систем ППО та вибухи в низці інших регіонів РФ.

Нафтопереробні заводи "Роснєфті", які на початку серпня зазнали ударів українських дронів, на місяць вийшли з ладу.