В РФ после атаки дронов Рязанский НПЗ вдвое сократил переработку, Новокуйбышевский НПЗ - остановился

Со 2 августа Рязанский нефтеперерабатывающий завод, эксплуатируемый нефтяной компанией "Роснефть", остановил примерно половину своих перерабатывающих мощностей после атаки беспилотника на прошлой неделе.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По их данным, после дроновой атаки на Рязанском НПЗ были остановлены две основные нефтеперерабатывающие установки - CDU-3 мощностью 8600 тонн в сутки и CDU-4 - 11 400 тонн в сутки.

Сейчас завод работает с установкой первичной переработки нефти CDU-6 (23 200 тонн/сутки) - около 48% от общей мощности.

Источники отмечают, что в прошлом году Рязанский НПЗ переработал 13,1 млн тонн сырой нефти и произвел 2,3 млн тонн автомобильного бензина, 3,4 млн тонн дизельного топлива, 4,2 млн тонн мазута и 1 млн тонн реактивного топлива.

Кроме того, Новокуйбышевский НПЗ также пострадал от атак дронов 2 августа и был полностью остановлен.

Напомним:

В ночь на 2 августа в ряде регионов России прогремели взрывы, которые сопровождались работой систем противовоздушной обороны. Очевидцы сообщают об атаке беспилотников и крупных пожарах на нефтеперерабатывающих заводах, взрывах на радиозаводах и возле военного аэродрома.