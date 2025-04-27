Військові накупили китайських пікапів по 1,1 мільйона

Військова частина А0297 замовила ТОВ "НПО НТ "Будшляхмаш" 16 автомобілів на загальну суму 18,44 млн грн з постачанням до кінця червня 2025 року.

Про це свідчать дані "Прозорро".

Йдеться про китайські повнопривідні пікапи JAC T6 по 1,15 млн грн за одну автівку. Кожен автомобіль матиме механічну коробку передач, подвійну подушку безпеки, кондиціонер тощо.

В Україні ціни на нові автомобілі JAC T6 стартують від 1,19 млн грн. Тобто дорожче, ніж запропонував військовим "Будшляхмаш".

На торгах у переможця було два конкуренти: ТОВ "Нова енергія України" та ТОВ з іноземними інвестиціями "Юромаш". Їхні пропозиції були вищими від "Будшляхмашу": 18,6 млн грн, та 19,33 млн грн відповідно.

Очікувана вартість становила 19,42 млн грн.

Столичним "НПО НТ "Будшляхмаш" на чолі з Ігорем Холоденком володіє Станіслав Мирославович Гуйван. Його батьку Мирославу Гуйвану належить ТОВ "ТД "Будшляхмаш", яким керує Володимир Нікітін. Мирославу Гуйвану і його іншому сину Олександру Мирославовичу Гуйвану належить виробник "Спецбудмаш", яким керує Юрій Басюк.

Нагадаємо:

У лютому інша військова частина А4118 замовила сто японських автомобілів Mitsubishi L200 2,4 MT дорожче - по 1,67 млн грн за штуку.