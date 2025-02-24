Військові купили сто пікапів по 1,67 мільйона

Військова частина А4118 замовила сто автомобілів Mitsubishi L200 2,4 MT у комплектації Invite по 1,67 млн грн за штуку з поставкою до квітня цього року.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням "Прозорро".

Видання зазначає, що в приватних оголошеннях про продаж таких автівок ціни починаються від 1,74 млн грн.

В закупівлях в системі "Прозорро" вони також дорожчі.

Наприклад в/ч А0661 оголосила закупівлю по 1,92 млн грн, в/ч А7048 – по 1,85 млн грн, в/ч А7382 – по 1,80 млн грн, управління СБУ в Тернопільській області – по 1,83 млн грн.

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В Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів за технологією великовузлового складання (SKD).