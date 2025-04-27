Военные накупили китайских пикапов по 1,1 миллиона

Воинская часть А0297 заказала ООО "НПО НТ "Будшляхмаш" 16 автомобилей на общую сумму 18,44 млн грн с поставкой до конца июня 2025 года.

Об этом свидетельствуют данные "Прозорро".

Речь идет о китайских полноприводных пикапах JAC T6 по 1,15 млн грн за одну машину. Каждый автомобиль будет иметь механическую коробку передач, двойную подушку безопасности, кондиционер и тому подобное.

В Украине цены на новые автомобили JAC T6 стартуют от 1,19 млн грн. То есть дороже, чем предложил военным "Будшляхмаш".

На торгах у победителя было два конкурента: ООО "Новая энергия Украины" и ООО с иностранными инвестициями "Юромаш". Их предложения были выше "Будшляхмаша": 18,6 млн грн, и 19,33 млн грн соответственно.

Ожидаемая стоимость составляла 19,42 млн грн.

Столичным "НПО НТ "Будшляхмаш" во главе с Игорем Холоденко владеет Станислав Мирославович Гуйван. Его отцу Мирославу Гуйвану принадлежит ООО "ТД "Будшляхмаш", которым руководит Владимир Никитин. Мирославу Гуйвану и его другому сыну Александру Мирославовичу Гуйвану принадлежит производитель "Спецбудмаш", которым руководит Юрий Басюк.

Напомним:

В феврале другая военная часть А4118 заказала сто японских автомобилей Mitsubishi L200 2,4 MT дороже - по 1,67 млн грн за штуку.