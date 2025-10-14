У Запоріжжі запрацювала дванадцята підземна школа

У Запоріжжі розпочала роботу дванадцята підземна школа — сучасний простір для безпечного офлайн-навчання на базі гімназії №84.

Про це йдеться в повідомленні Міносвіти.

У просторих класах встановлено все необхідне: зручні меблі, телевізори, мультимедійні дошки та інші гаджети.

Облаштовано медичний кабінет, буфет, лаунж-зону, спортивний куточок і санітарно-гігієнічні приміщення.

Школу збудовано за принципами інклюзивності та безбар’єрності, щоб забезпечити рівний доступ до навчання для всіх учнів.

Нагадаємо:

Запорізька область є лідером у створенні безпечних освітніх просторів — облаштовано вже 12 підземних шкіл, а доступ до офлайн-навчання має понад 60 тис. учнів.

В Чугуєві Харківської області в ніч на 12 жовтня російські війська зруйнували ліцей.