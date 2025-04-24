Кабмін спростив імпорт вибухових речовин та компонентів до боєприпасів
Кабінет міністрів України підтримав спрощення процедури виробництва й закупівлі вибухових речовин та їх компонентів для виробництва боєприпасів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства стратегічних галузей промисловості.
Зазначається, що прийняті зміни вдосконалили і спростили процедуру імпорту вибухових речовин, засобів їх ініціювання, виробів та пристроїв, які містять вибухові речовини для виробників, які не мають чинних державних контрактів.
У міністерстві пояснили, як буде діяти спрощена процедура.
Підприємство, яке планує імпортувати товари, має бути включене до Електронного реєстру відбору та виконавців державних контрактів. Перший крок – подача заяви до Мінстратегпрому. У ній має міститись така інформація:
- повне та скорочене найменування виробника, код згідно з ЄДРПОУ, його місцезнаходження;
- найменування вибухового матеріалу та вибухової речовини, код згідно з УКТЗЕД;
- кількість вибухового матеріалу та вибухової речовини, що планується імпортувати;
- відомості про постачальника (повне та скорочене найменування юридичної особи, країна реєстрації, місцезнаходження).
Працівники міністерства протягом п’яти днів після надходження заяви перевіряють, чи відповідає підприємство цілям експериментального проекту та чи дійсно є включеним в реєстр.
У разі позитивного висновку, Мінстратегпром надає підтвердження до Державної служби експортного контролю України, яка надає чи відмовляє у наданні разового дозволу на право імпорту товарів підприємству.
Читайте також: Чи перевела Україна промисловість на воєнні рейки