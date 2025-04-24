Кабмин упростил импорт взрывчатых веществ и компонентов к боеприпасам

Кабинет министров Украины поддержал упрощение процедуры производства и закупки взрывчатых веществ и их компонентов для производства боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства стратегических отраслей промышленности.

Отмечается, что принятые изменения усовершенствовали и упростили процедуру импорта взрывчатых веществ, средств их инициирования, изделий и устройств, содержащих взрывчатые вещества для производителей, которые не имеют действующих государственных контрактов.

В министерстве объяснили, как будет действовать упрощенная процедура.

Предприятие, которое планирует импортировать товары, должно быть включено в Электронный реестр отбора и исполнителей государственных контрактов. Первый шаг - подача заявления в Минстратегпром. В нем должна содержаться следующая информация:

полное и сокращенное наименование производителя, код согласно ЕГРПОУ, его местонахождение;

наименование взрывчатого материала и взрывчатого вещества, код согласно УКТВЭД;

количество взрывчатого материала и взрывчатого вещества, которое планируется импортировать;

сведения о поставщике (полное и сокращенное наименование юридического лица, страна регистрации, местонахождение).

Работники министерства в течение пяти дней после поступления заявления проверяют, соответствует ли предприятие целям экспериментального проекта и действительно ли является включенным в реестр.

В случае положительного заключения, Минстратегпром предоставляет подтверждение в Государственную службу экспортного контроля Украины, которая предоставляет или отказывает в предоставлении разового разрешения на право импорта товаров предприятию.

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