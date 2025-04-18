Чи перевела Україна промисловість на воєнні рейки

Які результати роботи оборонної промисловості за три роки та чи відстає Україна від Росії?

На третьому році великої війни Україна суттєво трансформувала промислову економіку, зробивши ставку на нарощування внутрішнього виробництва озброєнь. Офіційні особи заявляють про кратне збільшення випуску ключових видів зброї та боєприпасів, локалізацію західних технологій та власні інновації.

13 квітня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін повідомив про вражаючі результати роботи. За його словами, обсяг виготовленої в Україні зброї та військової техніки у 2024 році сягнув 9 млрд дол. – утричі більше, ніж у 2023 році. При цьому внесок оборонного сектору в зростання ВВП, за даними міністра, становив 1,27 відсоткового пункту із загального показника 3,9%.

"Якщо у 2023 році український ОПК забезпечив виробництво на 3 мільярди доларів, то у 2024 році ми вже маємо потенціал на 20 мільярдів", – заявив Сметанін.

За його прогнозами, до кінця 2025 року цей показник може сягнути 35 млрд дол. Утім, за оптимістичними цифрами криється низка системних викликів.

По-перше, заявлена спроможність – не те саме, що фактичний обсяг виготовленої продукції. Реалізація цього потенціалу залежить від укладених контрактів, наявності компонентів, фінансування та ефективного управління. Зрештою, є ризик, що оборонні підприємства завищуватимуть свої виробничі можливості, прагнучи залучити державні аванси, а в підсумку – поставити на фронт браковану продукцію.

По-друге, зростання втричі або в сім разів вражає набагато менше, якщо зважати на надзвичайно низьку порівняльну базу довоєнного 2021 року.

По-третє, швидкість зростання оборонного комплексу в умовах великої війни необхідно порівнювати із зростанням спроможностей ВПК країни-агресора.

Про що кажуть дані

ЕП проаналізувала дані Держстату щодо промислового виробництва у понад 150 підгалузях з початку 2021 року до кінця 2024 року. З цього масиву виокремили 30 галузей, які прямо або опосередковано пов’язані з військовими потребами. Разом ці галузі показали зростання на понад 80%: з 274 млрд грн у 2021 році до 493 млрд грн у 2024 році або удвічі, якщо порівнювати грудень до грудня відповідних років.

Це значний прогрес навіть з урахуванням інфляції за цей період. Натомість решта галузей промисловості, хоча й залишаються провідними за загальним обсягом виробництва (у 2024 році – 3,65 трлн грн), ледь змогли відновитися до рівня до лютого 2022 року і суттєво відстають, якщо врахувати інфляцію.

Беззаперечним лідером за темпами зростання стала категорія "виробництво зброї та боєприпасів". За даними Держстату, у 2024 році обсяг виробництва в цій категорії сягнув 59,6 млрд грн, що майже в 15 разів більше, ніж у 2021 році.

На другому місці – "виробництво військових транспортних засобів" (23,7 млрд грн або плюс 363% порівняно з 2021 роком). Також значно зросла категорія "виробництво обладнання зв'язку" (5,5 млрд грн, плюс 182% до 2021 року).

Зростає не лише виробництво зброї. До військових галузей належать і ті, що опосередковано підтримують армію, наприклад, категорія "виробництво взуття" (зростання на 72% рік до року). Один з найбільших виробників військової продукції "Таланлегпром" за останні три роки збільшив виторг з 820 млн грн до 3,2 млрд грн. До "військових" можна віднести і виробництво медичних матеріалів чи консервів.

Девʼятнадцять з двадцяти галузей, які найбільше зросли порівняно з 2021 роком, пов'язані з обороною. Лише на 20-му місці з'являється сектор, що не має очевидного прямого військового призначення – "виробництво інших харчових продуктів", а за ним одразу – "виробництво електричного освітлювального устатковання".

У Росії схожі темпи

Кремль теж не стоїть на місці і швидко переорієнтовує економіку на задоволення військових потреб. За оцінками Єврокомісії, у 2023 році обсяги виробництва в російському ВПК порівняно з 2021 роком зросли на 30-40%. Це включає виробництво транспортного обладнання, електронних та оптичних приладів.

Деякі розрахунки свідчать про ще більше зростання впродовж 2024 року. За підрахунками Банку Фінляндії, за три роки війни виробництво у "воєнних" галузях Росії зросло на 90%, тоді як у всіх інших – лише на 4%.

Отже, гонка озброєнь триває, а її результат поки що невизначений.