У Міненерго розповіли, як енергооб'єкти України захищені від влучань дронів

В Україні наразі практично всі енергетичні об'єкти захищені другим рівнем захисту.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Олександр В'язовченко під час першому міжнародного форуму із захисту критичної інфраструктури, організованому за підтримки Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF).

"Збудовані захисні споруди вже довели свою ефективність, зберігши дороговартісне дефіцитне обладнання після прямого влучання ударних дронів, на деяких об'єктах – після кількох атак поспіль", - зазначив В'язовченко.

За його словами, ворог постійно вдосконалює свої методи атак, впроваджує нові технології.

"Відповідно, ми також оперативно реагуємо на ці зміни, вносимо корективи системи захисту", - стверджує заступник міністра.

Другий рівень захисту енергооб'єктів — це бетонні споруди, призначені для захисту від прямих влучань дронів-камікадзе та їхніх осколків. Ці конструкції є складнішими за базовий пасивний захист (наприклад сітчастої конструкції габіон) і відрізняються від третього, найскладнішого рівня, який передбачає захист від ракет.

Нагадаємо:

Тимчасова слідча комісія ВРУ з питань енергетики оприлюднила статистику, відповідно до якої, 74 обʼєкти на високовольтних підстанціях захищені і ще 45 в процесі завершення побудови захисту.