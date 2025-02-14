Война нанесла Украине ущерб на 170 миллиардов долларов - KSE Institute

Общая сумма прямых убытков, которые понесла инфраструктура Украины по состоянию на ноябрь 2024 года из-за полномасштабного вторжения России, достигла 170 млрд долларов.

Об этом говорится в отчете KSE Institute.

Наибольшие разрушения претерпел жилой сектор - его прямые убытки оцениваются в 60 млрд долларов. В результате войны разрушено или повреждено 236 тысяч жилых зданий, в том числе 209 тысяч частных домов, 27 тысяч многоквартирных зданий и 600 общежитий.

Потери транспортной инфраструктуры - 38,5 млрд долларов. В результате боевых действий повреждено более 26 тысяч км автодорог, что стоило стране 28,3 млрд долларов. Значительные потери понесли и другие транспортные сектора:

железнодорожный - 4,3 млрд долларов,

портовая инфраструктура - 0,85 млрд долларов,

авиационная отрасль - 2 млрд долларов.

Частные авто также пострадали - уничтожено или повреждено 260 тысяч машин, убытки оцениваются в 2,2 млрд долларов.

Общие потери энергетического сектора Украины - 14,6 млрд долларов. Враг полностью уничтожил Каховскую и Днепровскую ГЭС, Трипольскую и Змиевскую ТЭС. Значительно повреждены и другие генерирующие мощности, высоковольтные подстанции и объекты нефтегазовой инфраструктуры.

Агропромышленный комплекс потерял 10,3 млрд долларов. Уничтожено 130 тысяч единиц сельхозтехники, 4 млн тонн зернохранилищ, 16 тысяч га многолетних культур. Из-за боевых действий и пожаров повреждено 298 тысяч га лесов - это еще 4,5 млрд долларов убытков.

Убытки образовательной инфраструктуры - 7,3 млрд долларов. Разрушены или повреждены более 4 тысяч учебных заведений.

Сообщается, что сектор здравоохранения потерял 4,3 млрд долларов - повреждено 1554 медицинских объекта.

Убытки в сфере культуры, спорта и туризма оцениваются в 4 млрд долларов. Разрушен 3921 культурный объект, 399 религиозных сооружений и 343 спортивных комплекса.

Телекоммуникационная и цифровая инфраструктура потеряла 1,2 млрд долларов. В деоккупированных районах разрушения сетей иногда достигали 100%.

Напомним:

За 1000 дней войны в Украине экологический ущерб, нанесенный военными действиями, оценивается примерно в 71 млрд долларов.

По состоянию на май 2024 года убытки и потери энергетического сектора Украины в результате полномасштабного вторжения России составляют 56,2 млрд долл.