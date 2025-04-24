Ворог обстріляв залізничну інфраструктуру: поранено двох залізничників

Російські війська вночі 24 квітня обстріляли залізничну інфраструктуру. В результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Поранень зазнали провідник у Житомирі та машиніст в Києві. За даними УЗ, стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі.

Також в Києві та на Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена технічна колія та адміністративні і технічна будівлі залізниці.

В "Укрзалізниці запевнили, що поїзди продовжують рухатись за графіком.

Нагадаємо:

14 квітня російські військові обстріляли вагон поїзда в Чернігівській області.