Ворог обстріляв вагон поїзда в Чернігівській області
Укрзалізниця
Російські військові обстріляли вагон поїзда в Чернігівській області.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
За її даними, внаслідок обстрілу пошкоджено вагон, всередині сталося загоряння, вибиті вікна.
Пошкоджений вагон залишився на ходу і поїхав з місця події в складі поїзда.
Зазначається, що обійшлось без жертв та постраждалих.
Нагадаємо:
На початку квітня ворог здійнив обстріл міста Семенівка, що біля кордону України та РФ у Чернігівській області, в результаті чого постраждав місцевий вокзал.