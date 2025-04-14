Ворог обстріляв вагон поїзда в Чернігівській області

Російські військові обстріляли вагон поїзда в Чернігівській області.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

За її даними, внаслідок обстрілу пошкоджено вагон, всередині сталося загоряння, вибиті вікна.

Пошкоджений вагон залишився на ходу і поїхав з місця події в складі поїзда.

Зазначається, що обійшлось без жертв та постраждалих.

Нагадаємо:

На початку квітня ворог здійнив обстріл міста Семенівка, що біля кордону України та РФ у Чернігівській області, в результаті чого постраждав місцевий вокзал.