Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Ворог обстріляв вагон поїзда в Чернігівській області

Віктор Волокіта — 14 квітня, 15:25
Ворог обстріляв вагон поїзда в Чернігівській області
Укрзалізниця

Російські військові обстріляли вагон поїзда в Чернігівській області.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

За її даними, внаслідок обстрілу пошкоджено вагон, всередині сталося загоряння, вибиті вікна.

Пошкоджений вагон залишився на ходу і поїхав з місця події в складі поїзда.

Зазначається, що обійшлось без жертв та постраждалих.

Нагадаємо:

На початку квітня ворог здійнив обстріл міста Семенівка, що біля кордону України та РФ у Чернігівській області, в результаті чого постраждав місцевий вокзал.

Укрзалізниця війна

війна

Ворог обстріляв вагон поїзда в Чернігівській області
У Києві ворожа атака зруйнувала виробництво Winetime та склади з ліками
Напівміри підтримки вітчизняного ОПК

Останні новини