Російські війська втретє за кілька днів атакували газовиків групи "Нафтогаз" – цього разу в Чугуєві на Харківщині поранено водія аварійної бригади.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Увечері 18 листопада працівники приїхали на виклик до житлового будинку, коли почався обстріл. Пораненого водія прооперували, зараз його стан стабільний.

Нафтогаз

У компанії наголосили, що це вже третій випадок за кілька днів. На Донеччині внаслідок обстрілу поранено двох працівників. На Дніпропетровщині росіяни атакували службовий об'єкт, де працюють газовики, та пошкодили спецтранспорт.

Нафтогаз

"На кожен виїзд газовики їдуть у бронежилетах і шоломах. Але навіть із таким захистом кожен виклик сьогодні є ризиком для життя", – зазначив в.о. голови правління групи "Нафтогаз" Сергій Федоренко.

Нагадаємо:

18 листопада росіяни атакували об'єкти "Нафтогазу" у Дніпропетровській і Полтавській областях. Працівники підприємств не постраждали.