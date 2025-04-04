Росіяни обстріляли вокзал на Чернігівщині
"Укрзалізниця"
Ворог здійнив обстріл міста Семенівка, що біля кордону України та РФ у Чернігівській області, в результаті чого постраждав місцевий вокзал.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"У результаті прямого влучання в приміщення вокзалу після нічого обстрілу пошкоджений дах будівлі, вибиті вікна", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
Семенівка знаходиться у 10 кілометрах від кордону з РФ.
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Вранці 4 квітня рятувальники дістали з-під завалів будинку у Харкові тіло ще однієї загиблої людини, також помер у лікарні поранений чоловік – таким чином кількість жертв російської атаки зросла до 5.