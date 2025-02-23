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Українські дрони успішно вражають росіян, а балістика готується до цього – Зеленський

Володимир Тунік-Фриз — 23 лютого, 17:54
Українські дрони успішно вражають росіян, а балістика готується до цього – Зеленський

Зеленський зазначив, що дрони українського виробництва успішно працюють на лінії фронту, тоді як балістичні ракети готують до застосування.

Про це президент заявив під час пресконференції.

"Паляниця" – летить; "Пекло" – летить; "Рута" – летить і мають успіхи, військові цілі і попададання. Тільки можу подякувати нашому ОПК і виробництво, ці три речі летять, балістика – готується", – заявив Зеленський.

Нагадаємо:

У Вересні 2024 року Сили оборони вперше застосували українську далекобійну ракету-дрон "Паляниця" по військовій цілі на території тимчасово окупованого Росією Кримського півострова в серпні цього року.

ОПК Зеленський

Зеленський

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