Украинские дроны успешно поражают россиян, а баллистика готовится к этому - Зеленский

Зеленский отметил, что дроны украинского производства успешно работают на линии фронта, тогда как баллистические ракеты готовят к применению.

Об этом президент заявил во время пресс-конференции.

"Паляница" - летит; "Ад" - летит; "Рута" - летит и имеют успехи, военные цели и попадания. Только могу поблагодарить наш ОПК и производство, эти три вещи летят, баллистика - готовится", - заявил Зеленский.

Напомним:

В сентябре 2024 года Силы обороны впервые применили украинскую дальнобойную ракету-дрон "Паляница" по военной цели на территории временно оккупированного Россией Крымского полуострова в августе этого года.