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Украинские дроны успешно поражают россиян, а баллистика готовится к этому - Зеленский

Владимир Туник-Фриз — 23 февраля, 17:54
Украинские дроны успешно поражают россиян, а баллистика готовится к этому - Зеленский

Зеленский отметил, что дроны украинского производства успешно работают на линии фронта, тогда как баллистические ракеты готовят к применению.

Об этом президент заявил во время пресс-конференции.

"Паляница" - летит; "Ад" - летит; "Рута" - летит и имеют успехи, военные цели и попадания. Только могу поблагодарить наш ОПК и производство, эти три вещи летят, баллистика - готовится", - заявил Зеленский.

Напомним:

В сентябре 2024 года Силы обороны впервые применили украинскую дальнобойную ракету-дрон "Паляница" по военной цели на территории временно оккупированного Россией Крымского полуострова в августе этого года.

ОПК Зеленский

Зеленский

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