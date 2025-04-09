Украина представила дрон-перехватчик для борьбы с "шахедами"

Украинский оборонно-промышленный комплекс продемонстрировал новый дрон для уничтожения иранских "Shahed", которые Россия использует для атак.

Об этом пишет "Милитарный".

Отмечается, что за последние два месяца беспилотник сбил более 20 таких целей, сообщили разработчики.

Аппарат может также перехватывать разведывательные дроны. Его максимальная скорость - 200 км/ч, а высота полета - до 5 км. По словам конструкторов, это самый успешный дрон-перехватчик на вооружении ВСУ.

Новинку презентовали Премьер-министру Бельгии Барту де Веверу во время его визита в Киев.

Украинские специалисты отмечают: создание доступных и эффективных дронов - это способ заменить дорогие зенитные ракеты при уничтожении воздушных целей.

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