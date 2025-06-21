Україна почне експортувати військові технології – Зеленський

Україна планує розпочати експорт власних військових технологій до країн-партнерів у Європі та за її межами. Зокрема, йдеться про налагодження виробництва дронів, ракет, а також, можливо, артилерійських систем за кордоном.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє Liga.net.

За його словами, експорт відкриється для технологій у дронах, артилерії, ракетах. Президент зазначив, що вже наявні домовленості про доступ до українських технологій та виробництво зброї у інших країнах.

"Ми почали програму Build with Ukraine, і влітку ми підпишемо відповідні домовленості про початок експорту наших технологій за кордон в форматі відкриття ліній виробництва в країнах Європи і, може, не тільки – в тих країнах, які нам допомагають, які фінансують виробництво дронів і починають фінансування виробництва ракет в Україні", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що пріоритетом є не допустити витік технологій до країни-агресора, тому експорт до країн, які симпатизують РФ неможливий.

Президент зазначив, що позитивні сигнали щодо експорту технологій та виробництва зброї надходять із Данії, Норвегії, Німеччини, Британією, Литвою.

У 2025 році Україна вийшла на рекордні показники у сфері фінансування власного ОПК. "В цьому році ми знайшли в ОПК 43 млрд дол", – сказав Зеленський.

Нагадаємо:

Україна покриває 40% потреб армії завдяки вітчизняній оборонній промисловості і наростила виробництво зброї в рази.