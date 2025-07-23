Україна найняла юристів, щоб стягнути борги за снаряди, непоставлені у 2022 році

Міністерство юстиції України 19 грудня 2024 року і 16 липня 2025 року уклало дві угоди з міжнародною юридичною фірмою Staiger Attorneys-at-Law Ltd (Швейцарія) про юридичні послуги для Міноборони на загальну суму $245 тис, або 10,27 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Суди стосуються невиконаних поставок снарядів у 2022 році.

Справи за позовами Міноборони до компаній "Centcom Global Inc." (США) і "Regulus Global LLC" (США) були розпочаті в Швейцарському арбітражному центрі 18 вересня 2023 року.

Справа проти "Regulus Global LLC" стосується контракту від 23 червня 2022 року щодо поставки снарядів калібру 122 мм: 20 000 штук – реактивних М210Ф для систем БМ-21 "Град" на 20 км та 20 000 штук – для гаубиці D-30 із повним зарядом.

Міноборони сплатило компанії повну вартість контракту $48,73 млн, однак вона поставила лише 8 760 снарядів першого типу, а також 2 494 снаряди другого типу зі зменшеним зарядом, які були через це не прийняті Міноборони. Сума позовних вимог складає $13,08 млн та 5% річних.

За даними "Financial Times", засновника американської компанії "Regulus Global" Сомеріндайка у 2012 році звинуватили в шахрайстві під час продажу акцій.

Ця фірма мала контракт на суму до $1,7 мільярда з державною зовнішньоторговельною компанією "Спецтехноекспорт" на постачання десятків тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, частина з яких вироблялася в країні, що має тісні зв’язки з Росією.

Українська сторона заплатила аванс $162,6 млн і 14 млн євро, але звинуватила Regulus у невиконанні контракту та неповерненні коштів. Київ каже, що з вересня 2024 року Regulus припинила спілкування зі "Спецтехноекспортом". Арбітражний позов "Спецтехноекспорту" в Лондоні вимагає стягнути $346 мільйонів.

Справа проти Centcom Global Inc. стосується контракту від 16 березня 2022 року щодо поставки нових осколково-фугасних боєприпасів калібру 152 мм: 4 000 штук – до гармат 2А36 «Гіацинт-Б» і 4 000 штук – до гаубиць Д-20/2C3. Міноборони сплатило компанії всю вартість контракту $20,13 млн, але вона поставила лише 1 000 боєприпасів першого типу та 540 боєприпасів другого типу. Сума позовних вимог складає $18,24 млн та 5% річних.

"Staiger" – це відома міжнародна юридична фірма із комерційного права в Швейцарії.

Нагадаємо:

Раніше у 2024 році Мін’юст замовляв іншим фірмам юридичні послуги для Міноборони по судах щодо невиконаних поставок бронежилетів у 2022 році.