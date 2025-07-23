Украина наняла юристов, чтобы взыскать долги за снаряды, непоставленные в 2022 году

Министерство юстиции Украины 19 декабря 2024 года и 16 июля 2025 года заключило два соглашения с международной юридической фирмой Staiger Attorneys-at-Law Ltd (Швейцария) о юридических услугах для Минобороны на общую сумму $245 тыс, или 10,27 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

Суды касаются невыполненных поставок снарядов в 2022 году.

Дела по искам Минобороны к компаниям "Centcom Global Inc." (США) и "Regulus Global LLC" (США) были начаты в Швейцарском арбитражном центре 18 сентября 2023 года.

Дело против "Regulus Global LLC" касается контракта от 23 июня 2022 года по поставке снарядов калибра 122 мм: 20 000 штук - реактивных М210Ф для систем БМ-21 "Град" на 20 км и 20 000 штук - для гаубицы D-30 с полным зарядом.

Минобороны уплатило компании полную стоимость контракта $48,73 млн, однако она поставила только 8 760 снарядов первого типа, а также 2 494 снаряда второго типа с уменьшенным зарядом, которые были из-за этого не приняты Минобороны. Сумма исковых требований составляет $13,08 млн и 5% годовых.

По данным "Financial Times", основателя американской компании "Regulus Global" Сомериндайка в 2012 году обвинили в мошенничестве при продаже акций.

Эта фирма имела контракт на сумму до $1,7 миллиарда с государственной внешнеторговой компанией "Спецтехноэкспорт" на поставку десятков тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, часть из которых производилась в стране, имеющей тесные связи с Россией.

Украинская сторона заплатила аванс $162,6 млн и 14 млн евро, но обвинила Regulus в невыполнении контракта и невозврате средств. Киев говорит, что с сентября 2024 года Regulus прекратила общение со "Спецтехноэкспортом". Арбитражный иск "Спецтехноэкспорта" в Лондоне требует взыскать $346 миллионов.

Дело против Centcom Global Inc. касается контракта от 16 марта 2022 года по поставке новых осколочно-фугасных боеприпасов калибра 152 мм: 4 000 штук - к пушкам 2А36 "Гиацинт-Б" и 4 000 штук - к гаубицам Д-20/2C3. Минобороны оплатило компании всю стоимость контракта $20,13 млн, но она поставила только 1 000 боеприпасов первого типа и 540 боеприпасов второго типа. Сумма исковых требований составляет $18,24 млн и 5% годовых.

"Staiger" - это известная международная юридическая фирма по коммерческому праву в Швейцарии.

Напомним:

Ранее в 2024 году Минюст заказывал другим фирмам юридические услуги для Минобороны по судам по невыполненным поставкам бронежилетов в 2022 году.