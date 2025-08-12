Українська розвідка завдала удару по гелієвому заводу в Оренбурзі РФ

11 серпня Головне управління розвідки України завдали удару безпілотниками по "Оренбурзькому гелієвому заводу" в рф.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела у розвідці.

Повідомляється, що це єдине в росії підприємство, яке виробляє критично важливий компонент для виробництва ракет, у космічній галузі та авіапромисловості. Його річна потужність складає переробку близько 15 млрд. куб. м природного газу.

Атакована воєнною розвідкою ціль безпосередньо залучена до агресії росії проти України та є одним з ключових обʼєктів російського впк, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У ніч проти 12 серпня, за даними російських пабліків, дрони атакували завод АТ "Монокристал" у Ставрополі на півдні РФ.