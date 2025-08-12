Украинская разведка нанесла удар по гелиевому заводу в Оренбурге РФ

11 августа Главное управление разведки Украины нанесли удар беспилотниками по "Оренбургскому гелиевому заводу" в рф.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в разведке.

Сообщается, чтоэто единственное в России предприятие, которое производит критически важный компонент для производства ракет, в космической отрасли и авиапромышленности. Его годовая мощность составляет переработку около 15 млрд. куб. м природного газа.

Атакованная военной разведкой цель непосредственно вовлечена в агрессию России против Украины и является одним из ключевых объектов российского ВПК, говорится в сообщении.

Напомним:

В ночь на 12 августа,по данным российских пабликов, дроны атаковали завод АО "Монокристалл" в Ставрополе на юге РФ.