У "Резерв+" видано понад 333 тисяч відстрочок від мобілізації – Міноборони

У застосунку "Резерв+", який розробила команда Міністерства оборони, вже понад 333 тисячі військовозобов’язаних українців оформили відстрочку від мобілізації.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час конференції DOU Day.

За її словами, кожна третя відстрочка в країні оформлюється саме через застосунок.

"Станом на сьогодні через "Резерв+" оформлено 333 тисячі відстрочок. Вважаю це неймовірним досягненням команди, адже ці рішення приймаються без засідань комісій, без двотижневого очікування і без незручного спілкування з чиновниками", – зазначила Черногоренко.

В осени минулого року відстрочки у "Резерв+" запустили для трьох категорій: людей з інвалідністю із пенсійним посвідченням ПФУ; студенти, аспіранти й докторанти; а також багатодітні батьки, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.

Щоб подати запит на відстрочку в застосунку, потрібно натиснути на три крапки на головному екрані, обрати "Подати запит на відстрочку" та вказати свою категорію. Після цього результат має надійти у вигляді сповіщення.

Нагадаємо:

За два дні роботи відповідної функції онлайн-відстрочку в застосунку "Резерв+" отримали вже близько 40 тисяч громадян.