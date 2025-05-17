В "Резерв+" выдано более 333 тысяч отсрочек от мобилизации - Минобороны

В приложении "Резерв+", которое разработала команда Министерства обороны, уже более 333 тысяч военнообязанных украинцев оформили отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко во время конференции DOU Day.

По ее словам, каждая третья отсрочка в стране оформляется именно через приложение.

"На сегодня через "Резерв+" оформлено 333 тысячи отсрочек. Считаю это невероятным достижением команды, ведь эти решения принимаются без заседаний комиссий, без двухнедельного ожидания и без неудобного общения с чиновниками", - отметила Черногоренко.

Осенью прошлого года отсрочки в "Резерв+" запустили для трех категорий: людей с инвалидностью с пенсионным удостоверением ПФУ; студенты, аспиранты и докторанты; а также многодетные родители, имеющие троих детей до 18 лет в совместном браке.

Чтобы подать запрос на отсрочку в приложении, нужно нажать на три точки на главном экране, выбрать "Подать запрос на отсрочку" и указать свою категорию. После этого результат должен прийти в виде уведомления.

Напомним:

За два дня работы соответствующей функции онлайн-отсрочку в приложении "Резерв+" получили уже около 40 тысяч граждан.