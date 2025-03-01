У лютому Міноборони кодифікувало 100 нових зразків зброї
Міноборони
За останні місяць Міністерство оборони України кодифікувало понад 100 зарзків озброєння, біільшість з яких вироблено в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За повідомленням Міноборони, йдеться про безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, системи радіоелектронної боротьби, засоби РХБЗ, автотехніку, авіаційне обладнання тощо.
Понад 90% кодифікованого озброєння – українськаого виробництва.
Торік за аналогічний період було кодифіковано близько 60 зразків озброєння і лише близько третини з них були українського виробництва.
Нагадаємо:
Україна потенційно може отримувати до 2 мільярдів євро податків від контрольованого експорту українського озброєння на рік.