Рахунок на мільярди: скільки податків може принести експорт української зброї

Україна потенційно може отримувати до 2 мільярдів євро податків від контрольованого експорту українського озброєння на рік.

Таку думку висловив заступник голови NAUDI Сергій Висоцький на заході УП "Війна 2025. Зброя, люди, гроші".

Так, за його словами, українська галузь виробництва зброї може генерувати продукцію на 20 мільярдів доларів на рік.

Водночас нестача коштів для повного завантаження виробництва становить 12 мільярдів доларів. Щоб дозавантажити виробничі потужності зброї можна залучити зовнішнє фінансування, але якщо його немає - вдатися до контрольованого експорту зброї.

"Оскільки у нас завантажено 30-40% виробничих потужностей, то можна дозволити контрольований експорт. Експорт озброєння може генерувати до 2 мільярдів євро податків для держави на рік", - повідомив він.

Разом з цим, ці податки можуть спрямувати на додаткове виробництво зброї.

Водночас виконавча директорка Технологічних сил України Катерина Михалко стверджує, що юридичної заборони на експорт української зброї за кордон немає.

"Не існує юридичної заборони експорту. Не існує жодної постанови або закону України, який стверджує, що експорт зброї закритий. І це трагедія, що у нас ціли ринок блокується без жодного юридичного документа", - пояснила вона, додавши, що навіть надлишкову техніку не випускають за кордон.

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