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В феврале Минобороны кодифицировало 100 новых образцов оружия

Владимир Туник-Фриз — 1 марта, 13:00
В феврале Минобороны кодифицировало 100 новых образцов оружия
Міноборони

За последние месяц Министерство обороны Украины кодифицировало более 100 образцов вооружения, большинство из которых произведено в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По сообщению Минобороны, речь идет о беспилотных авиационных комплексах, боеприпасах к ним, системах радиоэлектронной борьбы, средствах РХБЗ, автотехнике, авиационном оборудовании и т.д.

Более 90% кодифицированного вооружения - украинского производства.

В прошлом году за аналогичный период было кодифицировано около 60 образцов вооружения и только около трети из них были украинского производства.

Напомним:

Украина потенциально может получать до 2 миллиардов евро налогов от контролируемого экспорта украинского вооружения в год.

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В феврале Минобороны кодифицировало 100 новых образцов оружия
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