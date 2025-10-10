В КМДА назвали неправдивими заяви про відсутність захисту на київських ТЕЦ

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) спростували інформацію про нібито відсутність захисту на київських ТЕЦ та назвали їх маніпулятивними та неправдивими.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби КМДА у телеграм-каналі у п’ятницю.

"Маніпулятивні заяви деяких "експертів" про нібито відсутність захисту на київських ТЕЦ – неправдиві. У медіапросторі поширюється заява одного з "експертів" про нібито відсутність будь-якого захисту на столичних ТЕЦ. Така інформація є політичною маніпуляцією і не відповідає дійсності", - розповіли в КМДА.

"Столичні ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу. Детальніші відомості не розголошують із міркувань безпеки", - заявили у КМДА.

Наразі, да даними КМДА, усі необхідні служби долучені до ліквідації наслідків ворожої атаки. Енергетики вже повернули світло 270 тисячам споживачів, і робота триває.

В обмеженому режимі водопостачання наразі працюють 4 райони – Голосіївський, Печерський, Солом’янський та Шевченківський.

Як повідомлялося, 10 жовтня деякі медіа розповсюдили заяву нардепа та ексміністра з питань житлово-комунального господарства Олексія Кучеренка щодо пошкоджень на одній із київських ТЕЦ, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу.

Кучеренко у Facebook написав, що трансформаторні блоки на ТЕЦ були незахищені, вони постражали не від "балістики", а від дронів. Він додав, що відповідальність за це лежить на КМДА та Київській міськраді.

За даними ДТЕК, енергетики 10 жовтня станом на 16:19 вже повернули світло понад 420 тисяч родин столиці.

Нагадаємо:

Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.

Внаслідок нічної атаки ворога серйозних пошкоджень зазнали теплоелектростанції (ТЕС) ДТЕК.