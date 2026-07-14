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Київ частково залишився без світла через аварію

Артур Крижний — 14 липня, 12:10
Київ частково залишився без світла через аварію
Фото: Getty Images

У Подільському та Оболонському районах Києва тимчасово відсутнє електропостачання через аварію.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження. Орієнтовно відновити електропостачання планують протягом однієї години.

Нагадаємо:

Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів на ранок є нові знеструмлення в Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській і Донецькій областях.

Київ енергетика

енергетика

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