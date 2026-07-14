Київ частково залишився без світла через аварію
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У Подільському та Оболонському районах Києва тимчасово відсутнє електропостачання через аварію.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження. Орієнтовно відновити електропостачання планують протягом однієї години.
Нагадаємо:
Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів на ранок є нові знеструмлення в Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській і Донецькій областях.