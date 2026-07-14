Київ частково залишився без світла через аварію

У Подільському та Оболонському районах Києва тимчасово відсутнє електропостачання через аварію.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження. Орієнтовно відновити електропостачання планують протягом однієї години.

Нагадаємо:

Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів на ранок є нові знеструмлення в Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській і Донецькій областях.