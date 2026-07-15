Атака дронів зупинила один з найбільших НПЗ РФ

Нафтохімічний комплекс "Салават" на Уралі, один із найбільших у Росії, зупинив роботу 14 липня після атаки дронів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Його обидві установки первинної переробки на заводі були пошкоджені та зупинені. Йдеться про CDU-6 потужністю 17 140 тонн на добу та CDU-4, яка може переробляти 11 430 тонн нафти й газового конденсату на добу.

Пошкоджень також зазнали деякі установки вторинної переробки та інше обладнання. Джерела припускають, що ремонт може тривати кілька тижнів або навіть місяців.

Місцевий губернатор підтвердив атаку, але заявив, що підприємство, як очікується, повернеться до нормального рівня виробництва протягом кількох днів.

У 2024 році "Салават" переробив 7,2 млн тонн нафти, або близько 2,7% загального обсягу нафтопереробки в Росії. Завод виробив 2,5 млн тонн дизельного пального, 1,5 млн тонн бензину та 700 тис. тонн мазуту.

Комплекс також випускає скраплені гази, поліетилен, полістирол, аміак та іншу нафтохімічну продукцію.

Нагадаємо:

У російському Башкорстані 14 липня повідомляли про вибухи і пожежу після атаки дронів по НПЗ "Газпром нефтехим Салават", що за 1400 км від кордону з Україною.