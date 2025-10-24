У Києві визначили 109 місць для мобільних укриттів
Районні в місті Києві державні адміністрації визначили 109 місць для встановлення мобільних укриттів.
Про це йдеться у відповіді Департаменту муніципальної безпеки КМДА на запит УП.
У відповіді зазначено, що на виконання протоколу Ради оборони міста Києва від 06.10.2025, районні в місті Києві державні адміністрації (РДА) визначили місця для першочергового розміщення мобільних укриттів на територіях районів міста Києва.
Ці місця обирали з урахуванням місткості, доцільності та технічних можливостей їх розміщення, попередньо погодивши обрані локації з Департаментом містобудування та архітектури КМДА.
У КМДА зазначили, що РДА визначили 109 місць для першочергового встановлення мобільних укриттів, водночас не уточнили які терміни їх розміщення.
