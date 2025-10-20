В Києві заборонили рух Подільським мостом з правого берега на лівий під час повітряних тривог

Ураховуючи рішення Ради оборони міста Києва, з 20 жовтня рух Подільським мостовим переходом з правого берега р. Дніпро на лівий буде обмежений під час повітряних тривог.

Про це повідомляє Патрульна поліція.

Для забезпечення безпеки громадян до перекриття буде залучено екіпажі патрульної поліції.

"Закликаємо водіїв поставитися з розумінням до можливих обмежень, враховувати ймовірність оголошення повітряної тривоги при плануванні маршрутів руху, дотримуватися ПДР та режиму під час комендантської години", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Столиця залишалася єдиним містом України, де зупиняється громадський транспорт під час повітряних тривог.

Кияни неодноразово зверталися до київської влади з проханням скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги.

З 21 березня в Києві наземний громадський транспорт під час повітряної тривоги, після висадки охочих біля укриття, почав продовжувати рух за маршрутом.