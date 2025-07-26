Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Сили безпілотних систем створили браузерну гру про роботу аеророзвідника

Олексій Павлиш — 26 липня, 17:00
Сили безпілотних систем створили браузерну гру про роботу аеророзвідника
СБС

Cили безпілотних систем ЗСУ презентували інтерактивну гру-симулятор "Знайди ворога", в якій потрібно знаходити ворожу техніку на реальних фотографіях.

Про це йдеться в анонсі Cил безпілотних систем (СБС).

Зазначається, що інтерактивну гру СБС створили разом із TWID Marketing & Tech Agency.

Серед особливостей гри: реальні знімки поля бою, замаскована техніка противника та "пояснення від професіоналів, як знаходити те, що інші не бачать".

Після виявлення цілей на п’ятьох фото, "Знайди ворога" пропонує подати заявку на вступ до СБС.

Гра доступна за посиланням.

ЗСУ армія дрони ІТ-галузь

дрони

Сили безпілотних систем створили браузерну гру про роботу аеророзвідника
Україна хоче продати США дронів на $10-30 мільярдів
На трасі у Запорізькій області збудували тунель проти дронів

Останні новини