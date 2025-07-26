Сили безпілотних систем створили браузерну гру про роботу аеророзвідника

Cили безпілотних систем ЗСУ презентували інтерактивну гру-симулятор "Знайди ворога", в якій потрібно знаходити ворожу техніку на реальних фотографіях.

Про це йдеться в анонсі Cил безпілотних систем (СБС).

Зазначається, що інтерактивну гру СБС створили разом із TWID Marketing & Tech Agency.

Серед особливостей гри: реальні знімки поля бою, замаскована техніка противника та "пояснення від професіоналів, як знаходити те, що інші не бачать".

Після виявлення цілей на п’ятьох фото, "Знайди ворога" пропонує подати заявку на вступ до СБС.

Гра доступна за посиланням.