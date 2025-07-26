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Силы беспилотных систем создали браузерную игру о работе аэроразведчика

Алексей Павлыш — 26 июля, 17:00
Силы беспилотных систем создали браузерную игру о работе аэроразведчика
СБС

Силы беспилотных систем ВСУ презентовали интерактивную игру-симулятор "Найди врага", в которой нужно находить вражескую технику на реальных фотографиях.

Об этом говорится в анонсе Сил беспилотных систем (СБС).

Отмечается, что интерактивную игру СБС создали вместе с TWID Marketing & Tech Agency.

Среди особенностей игры: реальные снимки поля боя, замаскированная техника противника и "объяснение от профессионалов, как находить то, что другие не видят".

После выявления целей на пяти фото, "Найди врага" предлагает подать заявку на вступление в СБС.

Игра доступна по ссылке.

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Силы беспилотных систем создали браузерную игру о работе аэроразведчика
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