Надходження військового збору зросли на третину: які регіони сплатили найбільше

За січень-лютий до бюджету надійшло 28,6 млрд грн військового збору від 1,6 млн платників. Це на 29,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Йдеться, що найбільші суми військового збору сплатили платники таких регіонів:

- м. Київ – 9,3 млрд грн,

- Дніпропетровська область – 3,1 млрд грн,

- Львівська область – 2,2 млрд грн,

- Харківська область – 1,9 млрд гривень.

Як зазначають в ДПС, високі показники цих регіонів пояснюються значною концентрацією бізнесу, великою кількістю працівників та активною підприємницькою діяльністю.

Нагадаємо:

У січні платники податків перерахували на підтримку Збройних Сил України 13,8 млрд грн військового збору, що на 30% більше, ніж в аналогічний період минулого року.