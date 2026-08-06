Російський Ярославль атакували дрони, під ударом опинився НПЗ
Фото: Exilenova+
Російське місто Ярославль опинилося під ударами дронів у ніч на 6 серпня, атаки міг зазнати нафтопереробний завод.
Джерело: губернатор Ярославської області Михайло Євраєв, Astra, Exilenova+, інші пабліки
Деталі: За даними російської влади, Ярославль і регіон "зазнає ворожої атаки українських БПЛА", у зв'язку з цим у російському місті перекрили "рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви".
У Telegram-каналах повідомляли про проліт дронів, вибухи та стовпи диму в Ярославлі.
За даними пабліків, під атакою міг опинитися Ярославський НПЗ.
Пізніше Astra зазначила, що згідно з її OSINT-аналізом, дрони уразили НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. Завод зазнавав уражень не менше 6 разів.
Передісторія:
- Українські підрозділи Сил оборони 6 липня вчергове завдали удару по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі РФ.