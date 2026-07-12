Україна уразила НПЗ у Росії, 10 танкерів і 4 пороми в Азовському морі – Генштаб

Українська правда

Сили оборони України 11 липня та в ніч на 12 липня завдали ударів по низці військових та військово-економічних об'єктів Росії, зокрема по Сизранському нафтопереробному заводу, 10 танкерах і 4 поромах.

Джерело: Генеральний штаб

Деталі: У ніч на 12 липня Сили оборони уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. На території підприємства зафіксували вибухи та пожежу, результати ураження уточнюються.

За даними Генштабу, проєктна потужність заводу становить близько 8,5 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо й інші нафтопродукти, які, зокрема, використовуються для забезпечення потреб російської армії.

Крім того, Сили оборони уразили 10 російських танкерів та 4 пороми в акваторії Азовського моря. У Генштабі зазначили, що танкери використовують для транспортування російської нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а пороми забезпечують військову логістику РФ.

Також 11 липня українські військові уразили російський ешелон із паливно-мастильними матеріалами в районі окупованого Токмака Запорізької області.

Окрім цього, Генштаб уточнив результати удару 10 липня по нафтопереробному комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області РФ: підтверджено пошкодження установки переробки нафти.

Нагадаємо: OSINT-аналітики "КіберБорошно" оприлюднили аналіз ударів по російській нафтовій інфраструктурі в ніч на 10 липня, заявивши про ураження суден "тіньового флоту", портів та нафтопереробного заводу.

Згодом, за даними ЗМІ, Росія припинила судноплавство через Дон-Азовський канал, який з'єднує річку Дон з Азовським морем, після української атаки на 13 російських суден.

У ніч на 11 липня підрозділи Сил оборони завдали ураження плавзасобам в акваторії Азовського моря, зокрема, зафіксовані влучання по 21 танкеру РФ.