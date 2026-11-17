Регулятор призначив Українську енергетичну біржу другим в Україні номінованим оператором ринку електричної енергії (NEMO).

Про це інформує Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"Це створює передумови для розвитку конкуренції між номінованими операторами та подальшої інтеграції українського ринку електроенергії з ринками Європейського Союзу", – говориться у повідомленні.

Раніше відповідний статус отримало АТ "ОПЕРАТОР РИНКУ". Поява другого NEMO – реалізація передбаченої законодавством моделі діяльності кількох номінованих операторів. Це сприятиме відкритості ринку та забезпеченню недискримінаційних умов роботи його учасників, зазначає регулятор.

Рішення ухвалено за результатами розгляду заявки та документів ТОВ "Українська енергетична біржа".

Регулятор встановив відповідність товариства визначеним законодавством критеріям, зокрема щодо організаційної, технічної та фінансової спроможності, незалежності діяльності, забезпечення рівного доступу учасників ринку та наявності механізмів ринкового нагляду.

Для підготовки до виконання функцій NEMO Українська енергетична біржа уклала договір про співробітництво з європейським номінованим оператором ринку.

Співпраця передбачає застосування моделі serviced NEMO, що дозволяє залучати технологічні рішення та експертизу європейського партнера для участі у механізмах сполучення ринків.

При цьому відповідальність за виконання функцій NEMO залишається за Українською енергетичною біржею, зауважили у НКРЕКП.

"У межах підготовки до майбутнього сполучення ринків УЕБ також налагодила співпрацю з НЕК "Укренерго" щодо договірної, технічної та інформаційної взаємодії", – говориться у повідомленні.

Регулятор наголошує, що це рішення "є черговим кроком у формуванні конкурентної моделі організації торгівлі електроенергією та підготовці України до участі в європейських механізмах сполучення ринків".

Водночас практичне впровадження market coupling потребує подальшого виконання регуляторних, технічних та організаційних умов.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує призначити ТОВ "Українська енергетична біржа" (УЕБ) номінованим оператором ринку електричної енергії (NEMO) в Україні.

Раніше повідомлялося, що споживачі електроенергії зможуть отримувати винагороду за гнучке використання електроенергії – перенесення електроспоживання з пікових годин на періоди меншого навантаження.

Раніше НКРЕКП ухвалила рішення, яке дасть змогу ширше залучати генеруючі потужності Києва та області до підтримання стабільної роботи енергосистеми.