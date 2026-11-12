НКРЕКП призначить УЕБ номінованим оператором ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує призначити ТОВ "Українська енергетична біржа" (УЕБ) номінованим оператором ринку електричної енергії (NEMO) в Україні.

Про це пише ExPro.

Відповідне рішення регулятор планує ухвалити на засіданні 17 листопада 2026 року, зазначає фахове видання.

Згідно з проєктом постанови, УЕБ пропонують призначити для забезпечення єдиного сполучення ринку "на добу наперед" та єдиного сполучення внутрішньодобових ринків в об'єднаній енергетичній системі України на строк чотири роки.

Проєкт передбачає, що постанова набере чинності наступного дня після оприлюднення на офіційному сайті НКРЕКП та діятиме до 17 листопада 2030 року включно.

Заявка УЕБ про призначення номінованим оператором ринку надійшла до регулятора 29 вересня 2026 року, зазначає ExPro.

За результатами опрацювання поданих документів Управління ліцензування НКРЕКП дійшло висновку про відповідність біржі критеріям, визначеним законом "Про ринок електричної енергії", та запропонувало ухвалити рішення про її призначення.

Попередньо передбачається застосування моделі обслуговуваного номінованого оператора ринку — serviced NEMO. Йдеться про залучення іншого, обслуговуючого NEMO до виконання окремих завдань, пов'язаних зі сполученням ринків.

"З урахуванням особливостей функціонування єдиного сполучення ринків "на добу наперед" та внутрішньодобових ринків у договірних сторонах Енергетичного Співтовариства попередньо передбачається застосування моделі діяльності номінованого оператора ринку як обслуговуваного номінованого оператора ринку (serviced NEMO)", – йдеться в обгрунтуванні до проєкту постанови.

Номінальному оператору ринку передаватимуть окремі завдання, "які пов'язані із функціонуванням єдиного сполучення ринків "на добу наперед" та внутрішньодобових ринків".

При цьому відповідальність за належне виконання функцій та дотримання законодавства залишатиметься за УЕБ. Номіновані оператори держав — сторін Енергетичного співтовариства не можуть самостійно виконувати функції оператора сполучення ринків.

Біржа уклала договір про співробітництво з провідним європейським номінованим оператором ринку. Технічне забезпечення роботи планують організувати із використанням власної ІТ-інфраструктури УЕБ та технологічних рішень обслуговуючого оператора.

Крім того, УЕБ подала проєкти правил торгів на РДН та ВДР, документи щодо ринкового нагляду, управління ризиками, клірингу та розрахунків. Після призначення біржа планує укласти комплекс договорів, необхідних для проведення клірингу та розрахунків за результатами торгів.

За матеріалами НКРЕКП, 1 вересня 2026 року УЕБ та НЕК "Укренерго" уклали меморандум про взаємодію щодо реалізації механізмів сполучення ринків. Він охоплює підготовку договірної бази, технічну та інформаційну взаємодію, а також інтеграцію інформаційних систем і бізнес-процесів.

Після призначення УЕБ номінованим оператором ринку передбачається укладення багатостороннього договору взаємодії між номінованим оператором ринку та оператором системи передачі, пише фахове видання.

У разі ухвалення постанови НКРЕКП має повідомити Раду регуляторних органів Енергетичного співтовариства про призначення протягом одного робочого дня з дня оприлюднення рішення.

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