Росіяни серйозно пошкодили офіс аналітичного центру ексвіцепрем'єра

У ніч на 28 серпня в результаті ракетної атаки на Київ серйозно пошкоджено офіс аналітичного центру We build Ukraine.

Про це повідомив засновник, голова наглядової ради центру Олександр Кубраков, який раніше був віцепрем'єр-міністром і очолював Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

За його словами, колектив не постраждав.

"Все обовʼязково відремонтуємо та поправимо. Всі заплановані у вересні заходи проведемо, а зобов'язання в рамках наших проєктів виконаємо, попри всі негаразди", запевнив Кубраков.

Нагадаємо:

У ніч на 28 серпня Росія завдала масованого удару по території України ударними БпЛА, ракетами повітряного та наземного базування, загалом - 629 засобами повітряного нападу, ППО знешкодила 589 із них.

15 людей, серед яких діти, загинули і десятки дістали поранення внаслідок масованого удару росіян по Києву вночі 28 серпня.

Унаслідок масованого обстрілу РФ Києва постраждали дві будівлі Головного управління ДПС у столиці.

Під час масованого обстрілу столиці РФ завдала пошкоджень будівлям, де розташовано головні офіси Банку Кредит Дніпро та ОТП Банк.

Вночі проти 28 серпня під час ворожої атаки також було уражене одне з відділень "Укрпошти" в Києві, а також сортувальне депо "Нової пошти".