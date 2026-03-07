В НАН заявили, що до ремонту мосту Патона потрібно братися невідкладно
До ремонту й реконструкції мосту імені Є.О. Патона в Києві потрібно братися невідкладно.
Про це заявили в Національній академії наук України.
"Міст імені Є.О. Патона у Києві ще можна врятувати. Можна запобігти аваріям і непоправним наслідкам. Якщо не гаяти часу", – вважає член-кореспондент НАН України Олександр Шимановський, генеральний директор Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського.
Зазначається, що саме цей інститут колись спроєктував міст імен Є.О. Патона під керівництвом академіка Євгена Патона і від 1953 року здійснює періодичний моніторинг та візуально-інструментальні обстеження споруди.
В НАН підкреслили, що фахівці знають, як полагодити міст так, щоб він став безпечним і послужив нашій столиці ще багато десятиліть.
Йдеться, що в першу чергу потрібно:
Нагадаємо:
Міст Метро та Патона десятки років перебувають у аварійному стані.
У травні 2024 року комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на реставрацію мосту Метро. Очікувана вартість замовлення – 2 009 825 454 гривень.
Як розповів перший віцепрезидент НАН Вячеслав Богданов. міст імені Євгена Патона у Києві досі лишається без належної уваги: корозія руйнує конструкції, і якщо не втрутитися, то за п'ять років може бути запізно.
5 березня в КМДА заявили, що міст імені Патона через річку Дніпро в Києві можна й надалі експлуатувати, але рух має здійснюватися з обов'язковим дотриманням раніше установлених обмежень.