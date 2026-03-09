В деяких районах Києва погано з водою через аварійні відключення

У зв'язку з аварійним відключенням ДТЕК знеструмлені деякі об'єкти "Київводоканалу" і в 4 районах столиці знижений тиск водопроводу.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

"Наразі спостерігається слабкий тиск у водопровідних мережах Солом'янського, Святошинського, Голосіївського та Подільського районів", - йдеться у повідомленні.

Водночас, стверджується, що фахівці працюють над стабілізацією ситуації.

Нагадаємо:

У ніч на 9 березня російські загарбники

атакували

двома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 197 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, близько 120 із них – "Шахеди".