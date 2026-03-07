У Києві без тепла 1905 будинків через нову атаку на енергообʼєкт – Кличко

У Києві внаслідок атаки ворога у ніч на 7 березня та пошкодження об'єкта критичної інфраструктури без тепла залишилися 1905 будинків в Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському районах.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Загалом у місті без тепла майже 2700 будинків. Враховуючи частину багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах, у які поки неможливо подати теплоносій через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Кличко запевнив, що комунальники працюють, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в ці багатоповерхівки.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у ніч на 7 березня РФ цілилась по енергетиці в Києві, в Хмельницькій та Чернівецькій областях, а також по залізниці на Житомирщині.