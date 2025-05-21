Ворог обстріляв адмінбудівлю податкової на Харківщині

Російські війська обстріляли будівлю податкової інспекції в Чугуєві на Харківщині.

Про це повідомив голова ДПСУ Руслан Кравченко.

За його словами, в інспекції значні пошкодження фасаду та покрівлі, вибиті вікна.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу будівлі ніхто із людей не постраждав.

Нагадаємо:

На початку травня внаслідок атаки російських окупантів пошкоджено будівлю Державної податкової служби у Харківській області.

Постраждало приміщення Купʼянської ДПІ, розташоване в одному із селищ Купʼянського району. У будівлі вибито вікна, двері, посічено фасад.