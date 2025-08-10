Українська правда
Росіяни частково зруйнували вокзал на Дніпропетровщині

Володимир Тунік-Фриз — 10 серпня, 11:55
Вокзал міста Синельникове
Вікіпедія

Росіяни обстріляли вокзал міста Синельникове, яке знаходиться у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Очільник "Укрзалізниці" заявив, що внаслідок обстрілу постраждав вокзал на Дніпропетровщині. Водночас, з відео, яке опублікував Перцовський можна зрозуміти, що мова йде про станцію "Синельникове".

"Усіх чергових працівників завчасно відведено, тож найголовніше - без жертв. Вже із самого-самого ранку розпочалося відновлення", – додав Перцовський.

У офіційному каналі приміських сполучень "Укрзалізниці" навели список скасованих рейсів:

  • 6107 Синельникове-1 — Дніпро-Головний
  • 6272 Синельникове-1 — Самійлівка
  • 6277 Самійлівка — Дніпро-Головний
  • 6583 Синельникове-1 — Запоріжжя-2
  • 6185 Синельникове-1 — Дніпро-Головний
  • 6104 Синельникове-1 — Чаплине
  • 6148 Чаплине — Демурине
  • 6143 Демурине — Чаплине
  • 6141 Чаплине — Дніпро-Головний
  • 7201 Синельникове-1 — Дніпро-Головний
  • 6533/6534 Запоріжжя-2 — Синельникове-1
  • 6548/6547 Синельникове-1 — Запоріжжя-2
  • 6109 Демируне — Дніпро-Головний
  • 6110 Дніпро-Головний — Чаплине.

Водночас поїзд №7202 Камʼянське-Пасажирське — Дніпро-Головний курсує за зміненим маршрутом (замість Камʼянське-Пасажирське — Синельникове-1).

Через російський обстріл ділянки залізничного сполучення на Дніпропетровщині передбачають затримку руху деяких поїздів.

