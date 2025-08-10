Росіяни частково зруйнували вокзал на Дніпропетровщині
Росіяни обстріляли вокзал міста Синельникове, яке знаходиться у Дніпропетровській області.
Про це повідомив голова АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.
Очільник "Укрзалізниці" заявив, що внаслідок обстрілу постраждав вокзал на Дніпропетровщині. Водночас, з відео, яке опублікував Перцовський можна зрозуміти, що мова йде про станцію "Синельникове".
"Усіх чергових працівників завчасно відведено, тож найголовніше - без жертв. Вже із самого-самого ранку розпочалося відновлення", – додав Перцовський.
У офіційному каналі приміських сполучень "Укрзалізниці" навели список скасованих рейсів:
- 6107 Синельникове-1 — Дніпро-Головний
- 6272 Синельникове-1 — Самійлівка
- 6277 Самійлівка — Дніпро-Головний
- 6583 Синельникове-1 — Запоріжжя-2
- 6185 Синельникове-1 — Дніпро-Головний
- 6104 Синельникове-1 — Чаплине
- 6148 Чаплине — Демурине
- 6143 Демурине — Чаплине
- 6141 Чаплине — Дніпро-Головний
- 7201 Синельникове-1 — Дніпро-Головний
- 6533/6534 Запоріжжя-2 — Синельникове-1
- 6548/6547 Синельникове-1 — Запоріжжя-2
- 6109 Демируне — Дніпро-Головний
- 6110 Дніпро-Головний — Чаплине.
Водночас поїзд №7202 Камʼянське-Пасажирське — Дніпро-Головний курсує за зміненим маршрутом (замість Камʼянське-Пасажирське — Синельникове-1).
Нагадаємо:
Через російський обстріл ділянки залізничного сполучення на Дніпропетровщині передбачають затримку руху деяких поїздів.