Росіяни частково зруйнували вокзал на Дніпропетровщині

Росіяни обстріляли вокзал міста Синельникове, яке знаходиться у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Очільник "Укрзалізниці" заявив, що внаслідок обстрілу постраждав вокзал на Дніпропетровщині. Водночас, з відео, яке опублікував Перцовський можна зрозуміти, що мова йде про станцію "Синельникове".





"Усіх чергових працівників завчасно відведено, тож найголовніше - без жертв. Вже із самого-самого ранку розпочалося відновлення", – додав Перцовський.

У офіційному каналі приміських сполучень "Укрзалізниці" навели список скасованих рейсів:

6107 Синельникове-1 — Дніпро-Головний

6272 Синельникове-1 — Самійлівка

6277 Самійлівка — Дніпро-Головний

6583 Синельникове-1 — Запоріжжя-2

6185 Синельникове-1 — Дніпро-Головний

6104 Синельникове-1 — Чаплине

6148 Чаплине — Демурине

6143 Демурине — Чаплине

6141 Чаплине — Дніпро-Головний

7201 Синельникове-1 — Дніпро-Головний

6533/6534 Запоріжжя-2 — Синельникове-1

6548/6547 Синельникове-1 — Запоріжжя-2

6109 Демируне — Дніпро-Головний

6110 Дніпро-Головний — Чаплине.

Водночас поїзд №7202 Камʼянське-Пасажирське — Дніпро-Головний курсує за зміненим маршрутом (замість Камʼянське-Пасажирське — Синельникове-1).

