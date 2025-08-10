Внаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини поїзди курсуватимуть із затримкою

Через російський обстріл ділянки залізничного сполучення на Дніпропетровщині передбачають затримку руху деяких поїздів.

ПРо це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Поїзди, які прямують ділянкою від Дніпра до Запоріжжя і в зворотному напрямку приїжджатимуть пошкоджену ділянку під допоміжним локомотивом і затримаються в межах години.

Поїзд №92 Одеса — Краматорськ і №824 Дніпро — Харків прямуватимуть через станцію Самар-Дніпровський. Зворотні рейси цих поїздів також прямуватимуть в обʼїзд.

"Залізничники продовжують відновлення пошкодженої інфраструктури, щоб якомога швидше повернутись до стандартного графіку", – додали у повідомленні.