Росія проїдає резерви: фонд Путіна може закінчитись у 2026

Російський Фонд національного добробуту може повністю вичерпатися в 2026 році, якщо нафта залишатиметься дешевою, а рубль — міцним, прогнозують економісти РАНХіГС та Інституту Гайдара.

Про це пише The Moscow Times.

Станом на 1 червня у ФНБ залишалося 2,8 трлн рублів (31 млрд дол) — це мінімальний рівень з 2019 року. За три роки обсяг резервів зменшився більш ніж удвічі в рублях і утричі — у доларах: з 113,5 млрд до 37,4 млрд.

У травні 2025 року Мінфін РФ витратив ще 35,9 млрд руб (400 млн дол) з ФНБ на покриття дефіциту бюджету та 532 млрд (5,9 млрд дол) — на фінансування державних проєктів. Зокрема, 300 млрд руб (3,3 млрд дол) спрямували на високошвидкісну залізницю Москва–Санкт-Петербург, 6,5 млрд (72 млн дол) — на закупівлю літаків, а ще 1 млрд (11 млн дол) — на вагони метро для Санкт-Петербурга. Близько 50 млрд руб (556 млн дол) витратили на засекречені проєкти.

Наразі в фонді залишилося 153,7 млрд юанів (21,2 млрд дол) валютних активів та 139,5 тонни золота, хоча до початку війни запаси перевищували 400 тонн. За словами Іллі Соколова з РАНХіГС, ці залишки поки дозволяють компенсувати втрати від падіння нафтових доходів, але у разі затяжної кризи — резерв може бути вичерпаний менш ніж за рік.

Уряд змушений переглядати бюджет: замість очікуваних 10,9 трлн руб (120 млрд дол) нафтових доходів прогноз знижено до 8,3 трлн (91 млрд дол), а дефіцит бюджету може сягнути 3,8 трлн (42 млрд дол). ФНБ знову планують використовувати — передбачено вилучення 447 млрд руб (4,9 млрд дол).

Мінфін також розглядає можливість знизити "планку відсічення" у бюджетному правилі з 60 до 50 дол за барель Urals, що змусить скоротити витрати на 1,5–1,6 трлн руб (16,5–17,6 млрд дол), або 0,7% ВВП.

Крім того, є ризик недоотримання податку на прибуток: при плані у 4 трлн рублів (44 млрд дол) прибутки бізнесу за рік уже скоротилися на 34%. Це, на думку Соколова, більш реалістична загроза для бюджету, ніж падіння нафтових доходів.

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Фонд національного добробуту РФ створено у 2008 році для накопичення наддоходів від експорту енергоресурсів. Його використовують для покриття дефіциту бюджету у кризові періоди.

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