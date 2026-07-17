Дрони атакували нафтовий танкер ExxonMobil у Чорному морі

Два безпілотники атакували й пошкодили нафтовий танкер Nordic Zenith біля термінала Caspian Pipeline Consortium неподалік Новоросійська.

Про це пише Reuters із посиланням на CPC та джерела, за даними яких судно зафрахтувала ExxonMobil.

Після удару на танкері спалахнула пожежа, яку згодом загасили. Сусідні судна евакуювали 13 членів екіпажу, ще дев'ятеро залишилися на борту.

Nordic Zenith виключили з графіка завантаження. У CPC заявили, що судно непридатне для швартування та завантажувальних операцій на терміналі.

CPC транспортує нафту з родовищ Казахстану до чорноморського термінала біля Новоросійська, звідки її відправляють танкерами на світові ринки. Через систему проходить близько 80% нафтового експорту Казахстану.

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