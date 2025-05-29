Росія атакувала ферму на Миколаївщині: є загиблий і поранені

Наслідки російського ракетного удару по господарству в Горохівській громаді

29 травня внаслідок ракетного удару російських військ серйозно пошкоджено фермерське господарство у Горохівській громаді Миколаївської області.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Росіяни завдали удару балістичною ракетою.

Унаслідок атаки четверо працівників підприємства дістали поранення. Троє з них перебувають у важкому стані, медики борються за їх життя.

Один із постраждалих помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.

Нагадаємо:

Під час масованої російської атаки у ніч проти 25 травня постраждало агропідприємство у Чернігівській області.

Внаслідок ракетного удару повністю знищено сховище для зберігання картоплі зі вмонтованим обладнанням та контейнерами, а також сортувальний цех.