Росія атакувала ферму на Миколаївщині: є загиблий і поранені
Наслідки російського ракетного удару по господарству в Горохівській громаді
Фото: Віталій Кім
29 травня внаслідок ракетного удару російських військ серйозно пошкоджено фермерське господарство у Горохівській громаді Миколаївської області.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Росіяни завдали удару балістичною ракетою.
Унаслідок атаки четверо працівників підприємства дістали поранення. Троє з них перебувають у важкому стані, медики борються за їх життя.
Один із постраждалих помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.
Нагадаємо:
Під час масованої російської атаки у ніч проти 25 травня постраждало агропідприємство у Чернігівській області.
Внаслідок ракетного удару повністю знищено сховище для зберігання картоплі зі вмонтованим обладнанням та контейнерами, а також сортувальний цех.